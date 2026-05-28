Isparta’nın Deregümü köyünde 50 yıllık gelenek yaşatılıyor: Dev kazanlarda pişen etler tüm köye ikram ediliyor

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yarım asırdır devam eden Kurban Bayramı geleneği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Köy halkının bağışladığı kurban etleri dev kazanlarda saatlerce pişirilerek binlerce kişiye ikram edildi. Anadolu’nun köklü geleneklerinden biri olan bu anlamlı etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu anlara sahne olurken A Haber ekibi o anları yerinden takip etti.