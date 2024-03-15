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Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif tarihi cami havadan görüntülendi

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Giriş: 15.03.2024 17:03
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, İstanbul'daki Hırka-i Şerif Camii'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i ziyarete gelen vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. 1851 yılından bu yana kutsal emanetin muhafaza edildiği Hırka-i Şerif Camii ise havadan görüntülendi.
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