Kütahya'da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı

Kütahya'daki bir okulda, mezun olan öğrencinin ağabeyi ile okul müdür yardımcısı arasında tartışma çıktı. Ağabey, müdür yardımcısını bıçakla yaraladı

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