İmralı'dan Terörsüz Türkiye mesajı! A Haber açıklamanın yapıldığı salonda

Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla yeni bir boyuta evrilen süreçte, İmralı’dan gelen ve demokratik siyaset vurgusu yapılan yeni mesajlar Ankara'da kamuoyuyla paylaşıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, silahların tamamen anlamsızlaştığının vurgulandığı toplantının şifrelerini ve "pozitif inşa" sürecinin detaylarını yerinden aktardı.