Ankara’dan Güney Asya için kritik hamle! Savaşın perde arkasındaki “cesaret” mesajı ne?

Güney Asya'da Pakistan ve Afganistan arasında patlak veren savaş, küresel sistemin yeni bir kargaşa evresine mi girdiğini gösteriyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, bölgedeki yangını ve Türkiye’nin yürüttüğü dev diplomasi trafiğini değerlendirdi. Akgün, Hindistan Başbakanı Modi’nin İsrail ziyareti sırasında sarf ettiği "İsrail’in cesareti" vurgusuna dikkat çekerek, bu savaşın Gazze’deki soykırımı gölgeleme ve dikkati İran’a çekme planının bir parçası olduğunu vurguladı.