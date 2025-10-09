09 Ekim 2025, Perşembe

Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 05:42
Kütayha'nın Simav ilçesinde gece saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde depmrem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerden deprem hissedildi.
