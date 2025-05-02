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Kütahya Simav’da deprem korkusu sürüyor

Kütahya Simav'da deprem korkusu sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:20
25 Nisan’dan bu yana art arda meydana gelen sarsıntılar köylüleri uykusuz ve tedirgin bırakırken, son olarak bugün 15.51’de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri daha da artırdı. Bir evde çatlaklar oluştu, birçok köylü evlerine giremiyor. Kimi çadır kurdu, kimi römork üstünü brandayla kapatarak geçici barınak yaptı. Yemişli köylüleri can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu belirterek yetkililerden destek bekliyor.
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Kütahya Simav’da deprem korkusu sürüyor
Kütahya Simav’da deprem korkusu sürüyor
Kütahya Simav'da deprem korkusu sürüyor
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