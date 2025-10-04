Kütahta’da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 06.49’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.4 kilometre olarak kaydedildi.

