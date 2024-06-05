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Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Bizans Komutanı Konstantin Palealagos karşı karşıya!

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 09:15
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 5 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 163. Bölümünde Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya gelirken, Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur.
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