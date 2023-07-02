02 Temmuz 2023, Pazar
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Kurtuluş'un Kadın Kahramanı: Kara Fatma
"Kara Fatma" olarak bilinen Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden 68 yıl önce bugün İstanbul’da hayatını kaybetti. Peki milli mücadelenin önemli ismi Kara Fatma'yı ne kadar tanıyoruz? İşte adını tarihe yazdıran kurtuluş döneminin Kadın Kahramanı Kara Fatma'nın hikayesi.