Doğanın en organize kara avcıları Kurtlar

Kurtlar, doğanın en zeki, en ketum ve en korkutucu yırtıcılarından biri olarak biliniyor. Tarih boyunca kimi zaman destanlara konu olan bu özel canlılar, kimi zaman da Türk milletinin bağımsızlığın sembolü haline geldi. İnsana göre 40 kat daha güçlü koku alma yeteneğine sahip olan bozkurtlar, en zorlu iklim koşullarıyla bile rahatça başa çıkabiliyor. Doğanın en organize ve birbirine en sadık avcılarından biri olan bu asil hayvanların gizemli dünyası ve yaşam mücadelesi şimdi aralanıyor.