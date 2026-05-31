Özgür Özel TBMM'de MYK'yı topluyor

A Haber muhabiri Özkan Özcan, Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kendi dönemine ait CHP MYK’yı toplayarak başlattığı hamlenin detaylarını aktardı. Mahkeme kararıyla görevden alınmasına rağmen geri adım atmayan Özgür Özel ve ekibi, bundan sonraki süreçte atılacak adımları enine boyuna değerlendiriyor. Partideki karmaşa devam ederken, Özgür Özel’in ekibinden Zeynel Emre’nin saat 14:00’te yapacağı basın açıklamasıyla toplantı kararlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.