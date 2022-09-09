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Kurtlar Vadisi dizisinin Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli’nin annesi toprağa verildi! İntihar nedeni kahretti

DHA
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Giriş: 09.09.2022 16:03
Son dakika haberi... Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli’nin intihar eden annesi Akçe Sürmeli’nin (82) cenazesi, Kocaeli’nin Derince ilçesinde defnedildi.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple astı. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

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