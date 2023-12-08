Kurt evin bahçesinden uzak noktaya çekip saldırdı! Paramparça edip sürükleyerek böyle götürdü

Kars’ta aç kalan kurt, gece evin bahçesindeki köpeği ilk önce uzak bir noktaya çekti. Daha sonra sürükleye sürükleye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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