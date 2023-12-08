08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurt evin bahçesinden uzak noktaya çekip saldırdı! Paramparça edip sürükleyerek böyle götürdü

Kurt evin bahçesinden uzak noktaya çekip saldırdı! Paramparça edip sürükleyerek böyle götürdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 15:48
Kars’ta aç kalan kurt, gece evin bahçesindeki köpeği ilk önce uzak bir noktaya çekti. Daha sonra sürükleye sürükleye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurt paramparça edip böyle sürükledi KURT PARAMPARÇA EDİP BÖYLE SÜRÜKLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Duvarı delerek 10 daireyi soydular!
Duvarı delerek 10 daireyi soydular!
Kurt paramparça edip böyle sürükledi
Kurt paramparça edip böyle sürükledi
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde!
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde!
15 yaşındaki çocuk taksi şoförünü bıçaklandı
15 yaşındaki çocuk taksi şoförünü bıçaklandı
Otobüsü durdurmaya çalışan şoför öldü
Otobüsü durdurmaya çalışan şoför öldü
Antalya’yı sağanak vurdu!
Antalya'yı sağanak vurdu!
Antalya’da ’bebek firarda’
Antalya'da 'bebek firarda'
Polat ve Erzan’ın “enerji” benzerliği
Polat ve Erzan'ın “enerji” benzerliği
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yakalama kararı
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yakalama kararı
Başıboş köpek saldırısı! A Haber olay yerinde
Başıboş köpek saldırısı! A Haber olay yerinde
Deprem korkusunu yeniden yaşadılar!
Deprem korkusunu yeniden yaşadılar!
Çankırı’da silahlı kavga kamerada 1 ölü, 3 yaralı
Çankırı'da silahlı kavga kamerada 1 ölü, 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster