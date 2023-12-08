08 Aralık 2023, Cuma
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Kurt evin bahçesinden uzak noktaya çekip saldırdı! Paramparça edip sürükleyerek böyle götürdü
Kars’ta aç kalan kurt, gece evin bahçesindeki köpeği ilk önce uzak bir noktaya çekti. Daha sonra sürükleye sürükleye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.