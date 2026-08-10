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18 yaş altı için müebbet hapis cezası uygulanabilecek

9 Ağustos 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen çocuklara ilişkin ceza ve infaz düzenlemeleriyle neler değişiyor? Kabul edilen düzenlemede, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için belirli ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmaması, 12-15 yaş grubunda ceza sınırlarının artırılması, çocuk hükümlülerin infazı, ailelerin sorumluluğu ve ateşli silahların muhafazasına ilişkin yeni hükümler yer alıyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemenin öne çıkan başlıklarını ve çocukların adli süreçlerinde yapılacak değişiklikleri aktardı.

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