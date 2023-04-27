27 Nisan 2023, Perşembe
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Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın
Küçükçekmece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı.Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangının ardından tüm binayı duman kapladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.