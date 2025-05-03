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Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı

Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:23
Olay saat 22.30 sıralarında Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir AVM’nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi tarafından doğal gaz borusu kırıldı. Borunun kırılmasıyla hızla havaya karışan gaz panik oluşturdu. Muhtemel bir patlama riski ile vatandaşlar AVM’den hızlıca kaçarken, yaşanan o panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Her hangi bir patlamanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ekipler tarafından gaz kapatıldı ve boru onarılarak alan kapatıldı.
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Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı
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