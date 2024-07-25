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Küçükçekmece'de cemevinde yangın

Küçükçekmece'de cemevinde yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 12:38
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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