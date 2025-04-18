18 Nisan 2025, Cuma
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Küçükçekmece’de ağabeyinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!
İstanbul Küçükçekmece’de Selim Ç. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu Almanya’da yaşayan ağabeyinin emlakçı dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Polis, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.