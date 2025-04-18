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Küçükçekmece’de ağabeyinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!

Küçükçekmece’de ağabeyinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 00:23
İstanbul Küçükçekmece’de Selim Ç. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu Almanya’da yaşayan ağabeyinin emlakçı dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Polis, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Küçükçekmece’de ağabeyinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!
Küçükçekmece’de ağabeyinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!
Küçükçekmece’de ağabeyinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdı!
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