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Kozmetik ürünlerine dikkat! 162 üründen 110’u riskli

Kozmetik ürünlerine dikkat! 162 üründen 110’u riskli

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 13:32
Son dönemde gıda hileleri sıkça konuşulurken bu sefer de kozmetikte hile gündeme geldi. Öyle ki Sağlık Bakanlığının yaptığı denetimler sonucunda 162 kozmetik ürününden 110'u sağlık için riskli çıktı.
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Kozmetik ürünlerine dikkat!
Kozmetik ürünlerine dikkat!
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