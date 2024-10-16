Kozmetik ürünlerine dikkat! 162 üründen 110’u riskli

Son dönemde gıda hileleri sıkça konuşulurken bu sefer de kozmetikte hile gündeme geldi. Öyle ki Sağlık Bakanlığının yaptığı denetimler sonucunda 162 kozmetik ürününden 110'u sağlık için riskli çıktı.

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