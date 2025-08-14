15 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Kozan'daki traktör kazasında 1 kişi yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 23:48
Edinilen bilgiye göre kaza Adana'nın Kozan ilçesin Alapınar köyünde yaşandı. Kazada Baki Akbaş, traktörüyle ayçiçeği tarlasında ürün taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrildi. Akbaş, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki köylülerin hızlı müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akbaş'ın kolunun kırıldığı belirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Akbaş'ı tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
