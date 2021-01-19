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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

İHA
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Giriş: 19.01.2021 09:59
Güncelleme:19.01.2021 10:28
Son dakika haberi... Amasya’nın Suluova ilçesinde içme suyu arayan köylülerin kazı yaptıkları alanda tesadüfen taşlaşmış cisimler bulundu. Fosil olduğu anlaşılan cisimlerin ilk incelemesinde mamut ya da file ait olabileceği değerlendiriliyor.

Son dakika haberi... Amasya'nın Suluova ilçesinde içme suyu arayan köylülerin kazı yaptıkları alanda tesadüfen taşlaşmış cisimler bulundu. Fosil olduğu anlaşılan cisimlerin ilk incelemesinde mamut ya da file ait olabileceği değerlendiriliyor.

Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir KÖYLÜLER İÇME SUYU ARARKEN BULDU! MAMUT FOSİLİ OLABİLİR

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