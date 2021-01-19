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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

Son dakika haberi... Amasya'nın Suluova ilçesinde içme suyu arayan köylülerin kazı yaptıkları alanda tesadüfen taşlaşmış cisimler bulundu. Fosil olduğu anlaşılan cisimlerin ilk incelemesinde mamut ya da file ait olabileceği değerlendiriliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 10:29
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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaşınca fotoğrafını çekip internette araştırma yaptı.

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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

MAMUTA AİT OLABİLİR

Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, "Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz" dedi.

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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

Durumun iletildiği Amasya Müzesi yetkilileri inceleme yaptı.

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Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.