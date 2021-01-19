Köylüler içme suyu ararken buldu! Mamut fosili olabilir

MAMUTA AİT OLABİLİR

Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, "Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz" dedi.