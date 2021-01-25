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Köye inen ayıyı köpekler kovaladı

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Giriş: 25.01.2021 17:00
Güncelleme:25.01.2021 17:01
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Giresun'da kaydedildi. Aç kalan bir ayı yerleşim yerine girdi. Ancak çoban köpeklerini görünce arkasına bakmadan kaçtı.

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Giresun'da kaydedildi. Aç kalan bir ayı yerleşim yerine girdi. Ancak çoban köpeklerini görünce arkasına bakmadan kaçtı.

Köye inen ayıyı köpekler kovaladı KÖYE İNEN AYIYI KÖPEKLER KOVALADI
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Köye inen ayıyı köpekler...
Köye inen ayıyı köpekler...
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