Köye inen ayıyı köpekler kovaladı

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Giresun'da kaydedildi. Aç kalan bir ayı yerleşim yerine girdi. Ancak çoban köpeklerini görünce arkasına bakmadan kaçtı.

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Giresun'da kaydedildi. Aç kalan bir ayı yerleşim yerine girdi. Ancak çoban köpeklerini görünce arkasına bakmadan kaçtı.