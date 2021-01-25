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Köye inen ayıyı köpekler kovaladı
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Giresun'da kaydedildi. Aç kalan bir ayı yerleşim yerine girdi. Ancak çoban köpeklerini görünce arkasına bakmadan kaçtı.
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Giresun'da kaydedildi. Aç kalan bir ayı yerleşim yerine girdi. Ancak çoban köpeklerini görünce arkasına bakmadan kaçtı.