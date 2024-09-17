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Köyde aynı bölgeye 3 defa yıldırım düştü

Köyde aynı bölgeye 3 defa yıldırım düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 11:29
Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyünde yaşayan vatandaşlar, yağmurlu havalarda dışarı çıkmaya korkuyor. 50 metrekare alana 3 kez yıldırım düşerken vatandaşlar manyetik alan olabileceğini ifade ederek bölgenin araştırılmasını istiyor.
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