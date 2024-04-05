Koruyucu aile olunca 12 yıllık bebek hasretleri sona erdi: Kanımızdan olmasa bile canımızdan birisi

Gaziantep'te çocukları bulunmayan Fehime ve Adem Yalçın çifti, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında 20 günlük bebeğe koruyucu aile oldu. Adem Yalçın "Yıllardır hasretini çekiyorduk, çocuk hasretimiz sona erdi ve bayram şekerimiz gelmiş oldu" dedi.

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