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09.04.2020

Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı: Aklın varsa çıkma dayanamazsın

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk'ün, hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

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