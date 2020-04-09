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Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı: Aklın varsa çıkma dayanamazsın
Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk'ün, hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.
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