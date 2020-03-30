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30.03.2020

Koronavirüsten korunmak için mahalle yolunu kepenkle kapatarak önlem aldılar |Video

İstanbul'daki iş yerlerini geçici süreyle kapatarak memleketleri Rize'ye dönen Zeynel ve Rıza Eskici kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle yoluna kepenk kurdu.

Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlaması üzerine 15 gün önce İstanbul'daki işletmelerini kapatan Eskici kardeşler, Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyünün Merkez Mahallesi'ne geldi.

Eskici kardeşler, yazın yaklaşık 60 kişinin yaşadığı ancak büyük kısmı il dışında olduğu için bugünlerde 13 kişinin ikamet ettiği 15 haneli mahalleye giriş çıkışlarda, koronavirüs için önlem almaya karar verdi.

Bunun üzerine iki kardeş, babaları Kasım Eskici'nin yardımıyla mahalle yoluna diktikleri direğe kepenk monte ederek araç ve insan girişini kontrollü bir hale getirdi.

Amatör olarak müzikle uğraşan Eskici kardeşler, önlemler kapsamında zamanlarını evde geçiriyor, yazdıkları türküleri sosyal medyada paylaşarak "Evde kal" çağrısına destek veriyor.

"HERKES TEDBİRİNİ ALSIN"

Rıza Eskici, yaptığı açıklamada, mahallede yaşlıların olduğunu, onları korumak için böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.

Kepenk işiyle uğraştıkları için böyle bir çözüm ürettiklerini belirten Eskici, "Cenab-ı Allah inşallah tez zamanda bizi bu musibetten kurtarır. Herkes tedbirini alsın. Kendimizi ilk önce karşı tarafın yerine koymalıyız. Her an herkeste olabilir. Bunda darılma, gücenme olmaz. Dayım ile tokalaşamadım. İstanbul'dan geldim ama babama, anneme sarılamadım." dedi.

Eskici, koronavirüste tedbirin şart olduğunu vurgulayarak, mahalle yoluna kepenk kurdukları için psikolojik olarak rahatladıklarını dile getirdi.

Zeynel Eskici ise "Böyle bir tedbir aldık. Mahallede bazı kişiler İstanbul'dan dönemediği için 13 kişi yaşıyoruz. Mahallede ya��lılar var. Kontrollü olarak mahalleden çıkıp alışverişimizi yapıp geri dönüyoruz. Kendi tedbirimizi kendimiz aldık. Herkes kendi tedbirini alabilmeli." diye konuştu. AA

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