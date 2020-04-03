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03.04.2020

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Öz için Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu! Gözyaşları sel oldu |Video

Koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Eski Başkanı Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Feriha Öz için meslektaşları saygı duruşunda bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlık binası önünde gerçekleşen anmaya İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz ve sağlık çalışanları katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu saygı duruşu sırasında sağlık çalışanlarının maske taktığı görüldü.

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