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Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

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Giriş: 26.05.2020 17:46
Güncelleme:26.05.2020 19:00
Koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar virüsün mutasyona uğradığını gösteriyor. Bu değişim neden kaynaklanıyor? Daha da önemlisi virüsün bulaşıcılığı düşüyor mu? Bu soruların yanıtını A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Aytuğ Altundağ verdi.

Yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan beş milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüs mutasyona mı uğruyor?

Son yapılan araştırmaların virüsün akciğerdeki tutulumunun azaldığını ortaya koydu.

Bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr.doktor Aytuğ Altundağ yaşanan bu mutasyon gelişmesini doğrularken, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarıının sırrı erken başlanan tedavi sürece, maske ve fiziksel mesafenin korunması olacak açıkladı.

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