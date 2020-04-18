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18.04.2020

Koronavirüs için kimler hastaneye başvurmalı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, A Haber canlı yayınında koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gerek, "kimler hastaneye başvurmalı?" sorusunu yanıtladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "kimler hastaneye başvurmalı?" sorusunu yanıtladı.

"ÖZELLİKLE YÜKSEK ATEŞİ OLANLAR..."

Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Mevsim itibariyle diğer gribal enfeksiyonlar ortadan kalkmış değil. Özellikle yüksek ateş, gün içerisinde değişen bacaklı olan yüksek ateş söz konusu ise, solunum güçlüğü, öksürük ve halsizlik gibi sık karşılaştığımız semptomlar söz konusu ise bu hastaların önce ALO 184'ten ya da en yakın sağlık kuruluşundan destek alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

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