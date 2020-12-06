Koronavirüs aşısında sahtecilik uyarısı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu. Ayrıntıları Sofya'dan, A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu. Ayrıntıları Sofya'dan, A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

Dükkancı, "Bir yandan hırsızlık söz konusu bazı kriminal çetelerle beraber. Öte yandan bazı suç çetesi mensuplarının ise dünyada sabırsızlıkla beklenen aşı laboratuvarlarına girmiş olduğu içine sızmış olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.