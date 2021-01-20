Avrupa Tüp Bebek Birliği'nden önemli bir açıklama geldi. Pandemi başında askıya alınan tüp bebek işlemleri aşıyla birlikte yeniden gündeme alındı. Dernek, annelik düşünen adaylara, Kovid-19 aşısı olması tavsiyesinde bulundu peki bu süreç nasıl işletilecek? Koronavirüs aşısı gebelere yapılabilir mi? Yan etki olursa ne olacak? Aşı olduktan ne kadar sonra tüp bebek denenebilir? Emzirenler aşı yaptırabilir mi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

Avrupa Tüp Bebek Birliği'nden önemli bir açıklama geldi. Pandemi başında askıya alınan tüp bebek işlemleri aşıyla birlikte yeniden gündeme alındı. Dernek, annelik düşünen adaylara, Kovid-19 aşısı olması tavsiyesinde bulundu peki bu süreç nasıl işletilecek? Koronavirüs aşısı gebelere yapılabilir mi? Yan etki olursa ne olacak? Aşı olduktan ne kadar sonra tüp bebek denenebilir? Emzirenler aşı yaptırabilir mi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

GEBELER AŞI YAPTIRABİLİR Mİ?

Üreme Tıbbi Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, merak edilen soruları yanıtladı. Gürgan, "Net olarak söylüyorum yaptırsınlar. Çünkü şu anda biz biliyoruz ki gebelik kendi içinde Kovid'e yakalanmak için önemli bir risk bu kabul edildi hep söylüyorduk." ifadelerini kullandı. Gürgan emzirenlerin de yaptırabileceğini belirterek tüp bebek düşünenlerle ilgili bilgiler de verdi.