20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs aşısı gebelere yapılabilir mi? Tüp bebek düşünenler aşı olabilir mi? Emzirenler ne yapmalı? Uzman isim yanıtladı

Koronavirüs aşısı gebelere yapılabilir mi? Tüp bebek düşünenler aşı olabilir mi? Emzirenler ne yapmalı? Uzman isim yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2021 11:45
Güncelleme:20.01.2021 14:50
Avrupa Tüp Bebek Birliği'nden önemli bir açıklama geldi. Pandemi başında askıya alınan  tüp bebek işlemleri aşıyla birlikte yeniden gündeme alındı. Dernek, annelik düşünen adaylara, Kovid-19 aşısı olması tavsiyesinde bulundu peki bu süreç nasıl işletilecek? Koronavirüs aşısı gebelere yapılabilir mi? Yan etki olursa ne olacak? Aşı olduktan ne kadar sonra tüp bebek denenebilir? Emzirenler aşı yaptırabilir mi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

Avrupa Tüp Bebek Birliği'nden önemli bir açıklama geldi. Pandemi başında askıya alınan tüp bebek işlemleri aşıyla birlikte yeniden gündeme alındı. Dernek, annelik düşünen adaylara, Kovid-19 aşısı olması tavsiyesinde bulundu peki bu süreç nasıl işletilecek? Koronavirüs aşısı gebelere yapılabilir mi? Yan etki olursa ne olacak? Aşı olduktan ne kadar sonra tüp bebek denenebilir? Emzirenler aşı yaptırabilir mi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

GEBELER AŞI YAPTIRABİLİR Mİ?

Üreme Tıbbi Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, merak edilen soruları yanıtladı. Gürgan, "Net olarak söylüyorum yaptırsınlar. Çünkü şu anda biz biliyoruz ki gebelik kendi içinde Kovid'e yakalanmak için önemli bir risk bu kabul edildi hep söylüyorduk." ifadelerini kullandı. Gürgan emzirenlerin de yaptırabileceğini belirterek tüp bebek düşünenlerle ilgili bilgiler de verdi.

Son dakika: Koronavirüs aşılamasında ikinci adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması bugün başladı SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA İKİNCİ ADIM! HUZUREVLERİ VE BAKIMEVLERİNDE AŞI UYGULAMASI BUGÜN BAŞLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Aşıların ısısı nasıl ölçülüyor?
Aşıların ısısı nasıl ölçülüyor?
Sahte küpedeki tehlikeye dikkat
Sahte küpedeki tehlikeye dikkat
Batı tipi beslenme kansere neden oluyor
Batı tipi beslenme kansere neden oluyor
Kadıköy'de bakıcı dehşeti! İfadesi ortaya çıktı
Kadıköy'de bakıcı dehşeti! İfadesi ortaya çıktı
Gebeler aşı yaptırabilir mi?
Gebeler aşı yaptırabilir mi?
Balık fiyatları ne kadar?
Balık fiyatları ne kadar?
İstanbul'da büyük panik! Camlar patladı ve...
İstanbul'da büyük panik! Camlar patladı ve...
Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti!
Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti!
Ayılar şaşırttı
Ayılar şaşırttı
Sıra dışı bir olay mı?
Sıra dışı bir olay mı?
Büyük tehlike
Büyük tehlike
Şevki'yi A Haber buldu
Şevki'yi A Haber buldu
Daha Fazla Video Göster