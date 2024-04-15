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Korkunç ölüm! Siirt'te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düştü

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Giriş: 15.04.2024 18:01
Olay, öğle saatlerinde, kent merkezine bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için kırsala giden Ahmet Yıldız, dengesini kaybedip yaklaşık 150 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, araçların gidemediği bölgeden alınıp ekipler tarafından sedyeyle yaklaşık 3 kilometre taşındı. Yıldız'ın cesedi, ambulansla, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Korkunç ölüm! Siirt’te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düştü
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