Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Seri katil yarışma programına katılmış

Fransa'da polisin 35 yıl boyunca aradığı seri katilin, devlet televizyonu France 2'de yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Milyonların izlediği programdaki soğukkanlı tavırlarıyla dikkati çeken katil, sunucunun 'ne iş yapıyorsunuz' sorusuna ise bakın ne yanıt verdi..

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