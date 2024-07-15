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Köprüye yürüdük tankın üzerine çıktık! 15 Temmuz'da A Haber vatandaşla birlikte sırt sırta verdi! İşte arşivden tarihi görüntüler...

İHA
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Giriş: 15.07.2024 14:46
Fetullahçı Terör Örgütü ülkemizde başta askeriye ve emniyet olmak üzere çok sayıda kuruma sızarak 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkıştı. Devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultan üniformalı teröristler 251 vatandaşımızı şehit etti. O gece millet sokakta darbeci hainlerle çarpışırken A Haber ekipleri de sahada vatandaşla birlikte direndi. Türkiye'nin dört bir yanından yayın yapan A Haber ekipleri, zorlu koşullarda son dakika bilgilerini vatandaşa aktarmayı başardı. Vatandaşla beraber köprüye yürüyen, tankın üzerine çıkan muhabirlerimiz, darbeci askerlerin teslim olduğu anları da görüntüledi. İşte arşivlerimizden çıkan tarihi anlar...
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