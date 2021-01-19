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Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Ankara'da aç kalan köpekler 60 yaşındaki Kazım Satılmış'a dehşeti yaşattı. Saldırıya uğrayan ve kanlar içinde yerde kalan talihsiz adamın yardımına güçte olsa çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Ankara'da aç kalan köpekler 60 yaşındaki Kazım Satılmış'a dehşeti yaşattı. Saldırıya uğrayan ve kanlar içinde yerde kalan talihsiz adamın yardımına güçte olsa çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.