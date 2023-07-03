Köpek kapısından girdi! Ayağıyla ağzına basıp etkisiz hale getirdi

ABD'nin Louisiana eyaletinde gece saatlerine dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ev sahibi uyurken köpeğinin havlamasıyla bir terslik olduğunu fark etti. Ancak olaylar tahmininden de ürkütücüydü. Köpek kapısından giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah salonda duruyordu!