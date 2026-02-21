Köpeğiyle İETT otobüsüne binen kadından başörtülü kadına tehdit: Beynine hava sokarım

İETT otobüsünde yaşanan bir tartışma sosyal medyada tepki topladı. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldı.