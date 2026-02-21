CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Bursa'da heyelan bölgesi temizlendi!
Yaşam Bursa'da heyelan bölgesi temizlendi!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Yaşam Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Celal Karatüre ilahilerle gönüllerde taht kurdu
Yaşam Celal Karatüre ilahilerle gönüllerde taht kurdu
A Haber'de ABD için Ukrayna tuzağı iddiası
Dünya A Haber'de ABD için Ukrayna tuzağı iddiası
Osmaniye’de yağış sonrası Sabun Çayı’nda rafting heyecanı
Yaşam Osmaniye’de yağış sonrası Sabun Çayı’nda rafting heyecanı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Köpeğiyle İETT otobüsüne binen kadından başörtülü kadına tehdit: Beynine hava sokarım

İETT otobüsünde yaşanan bir tartışma sosyal medyada tepki topladı. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gündemden Videolar

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"