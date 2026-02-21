CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hayati eşiği aştık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Türkiye için önemli bir hayati eşikti, bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var." dedi. Yeni anayasa çalışmalarına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeye giden yolda yerli, milli ve yeni bir anayasayla bu yolun taçlandırılabileceğini belirtti.

