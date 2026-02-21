CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Köpeğiyle İETT otobüsüne binen kadından başörtülü kadına tehdit!
Yaşam Köpeğiyle İETT otobüsüne binen kadından başörtülü kadına tehdit!
Seyhan Barajı’ndan su tahliyesi sürüyor
Yaşam Seyhan Barajı’ndan su tahliyesi sürüyor
Bakan Uraloğlu’ndan Mihalgazi’ye destek mesajı
Gündem Bakan Uraloğlu’ndan Mihalgazi’ye destek mesajı
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Simit
Gündem Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Simit
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hayati eşiği aştık
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hayati eşiği aştık
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aracın üzerine çıkan davulcu mahalleliyi sahura böyle uyandırdı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde sahur davulcusunun ilginç yöntemi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Davulcu, mahalle sakinlerini sahura kaldırma görevini bu kez farklı bir şekilde yerine getirdi. Mahallede yürüyerek davul çalmak yerine bir aracın üzerine çıkan davulcu, sokakları bu şekilde turladı. Davulcunun pratik yöntemi mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde davulcunun aracın üstünde mahalleyi dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdığı anlar yer aldı.

Gündemden Videolar

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"