CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Simit
Gündem Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Simit
Seyhan Barajı’ndan su tahliyesi sürüyor
Yaşam Seyhan Barajı’ndan su tahliyesi sürüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hayati eşiği aştık
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Hayati eşiği aştık
Aracın üzerine çıkan davulcu mahalleliyi sahura böyle uyandırdı
Yaşam Aracın üzerine çıkan davulcu mahalleliyi sahura böyle uyandırdı
Bakan Uraloğlu’ndan Mihalgazi’ye destek mesajı
Gündem Bakan Uraloğlu’ndan Mihalgazi’ye destek mesajı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Köpeğiyle İETT otobüsüne binen kadından başörtülü kadına tehdit! Böyle gözaltına alındı

İETT otobüsünde yaşanan bir tartışma sosyal medyada tepki topladı. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılırken şahıs gözaltına alındı. İşte o anlar....

Gündemden Videolar

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"