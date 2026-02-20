CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Maarif’in kalbinde Ramazan! 81 ilde okullardan yükselen ilahiler gönülleri ısıttı
Yaşam Maarif’in kalbinde Ramazan! 81 ilde okullardan yükselen ilahiler gönülleri ısıttı
Ordu'da yalancı bahar: Meyve ağaçları kışın çiçek açtı
Yaşam Ordu'da yalancı bahar: Meyve ağaçları kışın çiçek açtı
Aslan kostümlü operasyon! Polis kaçak hırsızı böyle yakaladı
Dünya Aslan kostümlü operasyon! Polis kaçak hırsızı böyle yakaladı
Amanos Tüneli’nde dev adım!
Gündem Amanos Tüneli’nde dev adım!
Vatan nöbetinde iftar buluşması
Özel Haber Vatan nöbetinde iftar buluşması
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti! Vatandaştan Bakan Tekin’e destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde Türkiye genelindeki okullarda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenleniyor. Teneffüslerde çalan ilahiler ve öğrencilerin coşkulu katılımıyla ortaya çıkan görüntüler Ramazan'ın manevi iklimini yansıtırken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Öte yandan vatandaşlar, A Haber mikrofonlarına yaptıkları değerlendirmelerde Bakan Tekin'e destek verirken; etkinliklere yönelik eleştirilerde bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tepki gösterdi.

Gündemden Videolar

ABD donanması USS Gerald Ford İran'ın füze menzilinde
ABD donanması USS Gerald Ford İran'ın füze menzilinde
Taburcu olan Ufuk Özkan’dan organ bağışı çağrısı
Taburcu olan Ufuk Özkan’dan organ bağışı çağrısı
İran-Rusya tatbikatta! Çin nerede?
İran-Rusya tatbikatta! Çin nerede?
ABD-İran gerilimi: “Dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıya"
ABD-İran gerilimi: “Dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıya"