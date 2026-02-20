Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti! Vatandaştan Bakan Tekin’e destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde Türkiye genelindeki okullarda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenleniyor. Teneffüslerde çalan ilahiler ve öğrencilerin coşkulu katılımıyla ortaya çıkan görüntüler Ramazan'ın manevi iklimini yansıtırken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Öte yandan vatandaşlar, A Haber mikrofonlarına yaptıkları değerlendirmelerde Bakan Tekin'e destek verirken; etkinliklere yönelik eleştirilerde bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tepki gösterdi.