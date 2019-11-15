BİZE ULAŞIN
15.11.2019
Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü büyük tehlike atlattı
Konya'nın Karatay ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Köpek, kazada yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan köpek ise hızla uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.