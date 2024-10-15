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Konya’nın 67 yıllık etli ekmek ustası Mehmet Gökbaba

Konya’nın 67 yıllık etli ekmek ustası Mehmet Gökbaba

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 16:48
Adı Konya ile özdeşleşen etli ekmeğin 67 yıldır ustalığını yapan 83 yaşındaki Mehmet Gökbaba, her sabah besmele ile açtığı fırınında ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam ediyor. İşte Mehmet Gökbaba’nın hikayesi…
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