04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda

Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 15:53
Konya’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen otomobilin son sürat çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Çakır’dan uyuşturucuya geçit yok!
Çakır'dan uyuşturucuya geçit yok!
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Apartmanda korkutan yangın!
Apartmanda korkutan yangın!
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Zincirleme kazada acı haber!
Zincirleme kazada acı haber!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Tekirdağ’da çocuklardan Gazze için resimli destek
Tekirdağ’da çocuklardan Gazze için resimli destek
Daha Fazla Video Göster