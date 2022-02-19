19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya’da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı! A Haber olay yerinde

Konya’da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı! A Haber olay yerinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2022 10:29
Güncelleme:19.02.2022 10:30
Konya-Aksaray yolunda bir yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. A Haber ekipleri olay yerine gitti ve son gelişmeleri aktardı.

İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:

"Kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirtebiliriz. Dün gece bölgede kar yağışı hakimdi. Sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. İşte bu buzlanma nedeniyle. Otöbüs bu yolda şarampole yuvarlandı. Tur otobüsüydü ve içinde 31 kişi vardı.

Kazada 26 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar Konya ve Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Buraya çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazesini kaldırdığını ifade edebiliriz.

Yoldaki buzlanma nedeniyle otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu kaza meydana geldi. Cenazeler kaldırıldıktan sonra savcı raporunun ardından devrilen otobüs kaldırılacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Korkunç cinayet 3 yıl sonra aydınlatıldı!
Korkunç cinayet 3 yıl sonra aydınlatıldı!
Feci kaza! A Haber olay yerinde
Feci kaza! A Haber olay yerinde
Ciğer ile kebap yarışıyor!
Ciğer ile kebap yarışıyor!
Başak Cengiz’in annesi konuştu!
Başak Cengiz’in annesi konuştu!
Felaket! Ölü ve yaralılar var
Felaket! Ölü ve yaralılar var
Cemre bugün havaya düşüyor
Cemre bugün havaya düşüyor
Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz!
Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz!
İstanbul’da kar bekleniyor mu?
İstanbul'da kar bekleniyor mu?
Okulda düşen çocuk hayatını kaybetti
Okulda düşen çocuk hayatını kaybetti
Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası
Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası
Esenyurt’ta falçatalı dehşet!
Esenyurt'ta falçatalı dehşet!
İstanbul’un hazinesi Osmanlı’nın gözbebeği!
İstanbul’un hazinesi Osmanlı’nın gözbebeği!
Daha Fazla Video Göster