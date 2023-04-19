19 Nisan 2023, Çarşamba
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Konya'da şüpheli ölüm! Emekli polis aracında bulundu
Konya'da emekli bir polis memuru sabah saatlerinde aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Abdurrahman Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirlerken, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Oğuz'un kesin ölüm nedeni için araştırma başlatıldı.