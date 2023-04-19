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Konya'da şüpheli ölüm! Emekli polis aracında bulundu

DHA
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Giriş: 19.04.2023 11:53
Konya'da emekli bir polis memuru sabah saatlerinde aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Abdurrahman Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirlerken, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Oğuz'un kesin ölüm nedeni için araştırma başlatıldı.
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