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Konya'da ilk kez Türk ibaresinin yer aldığı yazıt bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 13:16
Konya'da Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam Öncesi Erken Dönem Türk Tarihi’ne ait ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Runik Alfabesiyle 'Türkoğlu' yazan bir yazıt bulundu. Detayları almak için A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu Doç. Dr. İlker Işık aktardı.
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