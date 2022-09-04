Konya'da ilk kez Türk ibaresinin yer aldığı yazıt bulundu

Konya'da Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam Öncesi Erken Dönem Türk Tarihi’ne ait ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Runik Alfabesiyle 'Türkoğlu' yazan bir yazıt bulundu. Detayları almak için A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu Doç. Dr. İlker Işık aktardı.