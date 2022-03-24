Konya'da hastanede dehşet! Bir anda silahlar çekildi

Konya Kadınhanı'ndaki bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir anda silahlar çekildi, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan ile hafif yaralı 3 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Nurettin Turhan, babası Keramettin Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giderek dehşet saçtı.