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Konya'da hastanede dehşet! Bir anda silahlar çekildi

DHA
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Giriş: 24.03.2022 09:48
Konya Kadınhanı'ndaki bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir anda silahlar çekildi, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan ile hafif yaralı 3 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Nurettin Turhan, babası Keramettin Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giderek dehşet saçtı.
Hastanede dehşet! Bir anda silahlar çekildi
Hastanede dehşet! Bir anda silahlar çekildi
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